版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 14:16 BJT

〔中国新债〕铜陵有色集团30亿元五年期中票推迟至下周三发行

路透北京10月21日电---中国铜陵有色金属集团控股有限公司周五最新公告称,将原定于今日(21日)在

银行间市场簿记建档发行的30亿元人民币五年期中期票据,推迟至下周三(26日)发行,因近期市场波动较大.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

===========================================================================================

铜陵有色集团 50 30 5 10/26簿记建档 农业银行 AA+ 10/28 10/31

===========================================================================================

铜陵有色金属集团旗下有上市公司铜陵有色(000630.SZ).(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐