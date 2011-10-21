〔法国评等〕如果欧洲经济陷入衰退,标普可能下调法国等五国的评级

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透10月21日电---评级机构标准普尔的报告称,如果欧洲地区滑入衰退且政府借债上升,该机构可能会将包括法国在内的五个欧洲国家的评级下调一或两个级距.
标普的压力测试报告评估了欧盟和国际货币基金组织(IMF)在两种可能情形下支持欧元区的能力--二次衰退和高利率下的衰退.
"这两种情况下法国、西班牙、意大利、爱尔兰和葡萄牙的主权评级可能下调一或两个级距,"标普在标注时间为10月20日的报告中称.
标普称,最严峻的经济景象也可能促使西班牙、意大利和葡萄牙的大量银行进行资本重组,其并补充称如果情况恶化超过预期,目前的支持机制可能不够.
"法国的评级有可能因为财政状况恶化而从'AAA'降级到'AA+',即便相关压力状况维持温和,"标普分析师称.
"着眼未来,我们相信未来18个月的经济成长将非常疲弱,欧元区明年的经济增幅平均介于1.0-1.5%,"标普称.(完)
--编译 吴云凌;审校 王丽鑫
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