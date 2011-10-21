〔中国能源〕2020年核电产能目标或将下调--行业官员

路透香港10月21日电---行业官员周五称,中国或将下调2020年核电产能目标.在3月日本福岛核电站发生灾难性事故後,中国延缓对新核电项目的批准.

中国将于今年公布修订後的核电产业规划蓝图,许多人预计2020年产能目标将达到86GW(1GW=100万千瓦),高于先前的40GW.

2010年末,中国核电装机容量为10.9GW,但加上在建项目,最早2015年将升至40GW.对前景十分看好的中国核反应堆建造商甚至预计,有望达到100-120GW的目标.

但在日本3月地震海啸导致福岛核电站发生事故後,中国政府承诺将"调整并改进"核电产业规划.

中国核能行业协会副理事长李永江在出席香港一场行业会议的间隙时表示,新项目或将于明年重新启动,但建筑时间已经少了一年.

他说道:"要达到86GW这个目标时间还是很紧,"并称暂停项目批准导致今年约10GW的新产能建设被推迟.

"如果明年恢复开工,我们将只能建设60到70GW的产能,所以肯定要下调(目标)."

中国政府3月要求全国对已有核电站和建筑工地展开检查,以缓解公众对核电安全性的担忧,其中一个忧虑就是二代核反应堆的安全问题.

官员们暗示,所有新的二代反应堆都不会得到批准,为法国阿海珐和东芝(6502.T)旗下西屋电气(Westinghouse)涉及的三代反应堆模型扫清道路.

中国官员在检查期间强调,尽管有鉴于福岛核电站事故,中国核电发展速度或将作调整,但长期产能扩张规划将保持不变.

中国核能行业协会副理事长赵成昆表示:"我们应确保核能安全,再上马新项目...尽管我们现在有些放慢,但我肯定一旦克服所有挑战,我们将能进一步发展."

也有高层能源官员担心,目前暂缓建设将损害中国建立全球核能产业领先地位的长期目标.

中国国家能源局原局长张国宝8月表示,若要避免落後于韩国和俄罗斯等国家,就必须尽快出台新行业政策.(完)