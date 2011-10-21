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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 14:41 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元走势看似脆弱,关注欧盟峰会

0630GMT---欧元兑美元EUR=持稳于1.3775美元,但走势看似脆弱,因在周末峰会召开前,欧洲领导人对如何解决欧债危机存在分歧.

瑞郎兑美元CHF=涨至一个月高位,因美国账户需求触发止损单.

美元指数下跌0.1%,至76.870.

关注0800GMT公布的德国IFO数据.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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