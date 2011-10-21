〔欧元债市〕德债期货开盘走坚,因德法分歧令周末峰会前景成疑

路透伦敦10月21日电---德国公债期货周五开盘上涨,因法国与德国在如何才能最好地增强欧元区救援基金一事上存在分歧,周日欧盟峰会上能否达成解决债务危机的全面方案变得有些扑朔迷离.

法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人本周末将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]

德债期货FGBLc1上涨25个跳动点,报135.68.