〔中国股市〕沪综指缩量收跌再创近31个月新低,金融股护盘难挽颓势

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月21日电---中国股市沪综指周五收跌再创近31个月新低,并连续第四天收阴.个股在有色和石化等板块带领下普跌,仅金融板块获护盘逆市上涨但难挽大盘颓势.分析人士预期,短线振荡筑底的过程仍未结束.
沪综指.SSEC收报2,317.275点,下跌14.091点或0.6%,此前收盘低位为2009年3月25日的2,291.555点,沪市A股成交额仅436亿元人民币;上证180金融指数.SSE180FI收涨0.83%.
本周沪综指累计收低4.69%,为今年5月29日当周5.2%跌幅以来最大.
大同证券分析师王志宏称,大盘惯性下跌的同时个股走势出现分化,前期比较抗跌的板块如石油化工等已开始补跌.
他并表示,当前基本面缺乏亮点,平淡市况可能还会延续并振荡筑底.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,518.9点,跌0.21%,成交量为223,252手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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