《人民币汇率分析》人民币升值速度将放缓,但不太可能重新钉住美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月21日电---中国将向世界展示人民币汇率政策的起起伏伏，放缓人民币的升值速度，保护受全球经济低迷困扰的出口商，并告诉美国国会他们不能施压推动人民币汇率改革。

中国可以宣称经济基本面需要人民币汇率保持稳定为由，而无需在意美国参议院的愤怒或世界多数国家的期望。美国参议院通过了一项旨在迫使人民币升值的议案，而世界多数国家则希望中国加速消费来提振全球经济。

人民币远期市场正在反映人民币兑美元升值速度放缓的预期。与此同时，鲜有分析师预测中国会让人民币重新钉住美元，而是认为人民币暂时放缓升值有助安然度过全球经济低迷期，并向美国表面立场。

中国政府方面担心外部环境变得像2008年夏季那麽糟糕，当时全球金融市场动荡不安，刺激人民币连续三年升值， 升值幅度达21%。

最新数据显示，中国经济增速下滑至两年来的低点，出口增长放缓，资本流入减少。

与此同时，人民币兑美元在去年6月升值暂停一段落後又录得7%的升幅，消费也像9月社会消费品零售总额同比增长17.7%所显示的那样保持旺盛势头，这些都是中国可以使用的证据。

关键是，中国还可以对美国采取强硬立场。如果中国在美国要求人民币升值压力前过快屈服，可能会惹恼数以百万计的国人，这不是力求稳定的北京方面想要的。

对每个与中国签署新的人民币贸易结算双边互换协议的合作贸易夥伴来说，人民币兑美元短时暂停升值也许是适当的政治暗示，即中国正在逐步降低美元在其国际贸易和全球货币储备中的重要性。

中国国际经济交流中心（CCIEE）研究员王军称，“从我们自身利益看，由于欧美存在可能陷入衰退的风险，我们认为人民币进一步升值应当得到抑制。”

“此外，我们也不想被看成屈服外国压力，我们仍有抵制此类压力的空间。”

不过，如此重手干预管理人民币也会提醒中国的贸易夥伴，在贸易结算中使用人民币有风险。

一些有力证据显示，人民币汇率正在趋于稳定，即使只是暂时性的。

在美国参议院通过惩罚中国低估人民币汇率的议案後，人民币兑美元在上周结束了连续7个月的升势。

分析师指出，中国企业需求旺盛，加上欧债危机导致美元供应紧张，这可能夸大了近期人民币兑美元的变化幅度。

事实上，鲜有分析师认为中国在2005年7月汇改後会重新让人民币钉住美元，并指出自汇改以来人民币升值近30%，表明中国也希望人民币升值。

中国人民大学经济学家赵锡军称，人民币升值速度放慢符合更广泛的货币政策。为了防止经济未来迅速滑落并抑制通胀，中国货币政策已经转为中性。

他说：“人民币升值速度放缓反映的是中国的经济形势，当中包括正在减速的经济，也有国际社会对中国经济风险的担忧因素。”（完）