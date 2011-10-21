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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 15:10 BJT

〔国际油市〕布兰特原油价格在每桶109美元上方持稳,关注欧盟峰会

路透新加坡10月21日电---布兰特原油继上日反弹後周五在每桶109美元上方持稳,因市场乐观认为周末欧盟峰会上各国将努力解决欧债危机,且石油需求放缓得以抑制.

法国和德国在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]

亚股走高,欧元守住涨幅,铜价自上日录得四周最大单日跌幅後上涨.

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