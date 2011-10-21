〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率持坚--IFR

IFR伦敦10月21日电---欧元/美元早盘波动区间中轴位于1.37上端,但其选择权波动率依然持坚,摆脱近期的横盘震荡走势,主要受即将举行欧元区解决方案/欧盟峰会相关重大消息推动.

一周期欧元/美元价平选择权波动率在18.0%左右,本周升4.0个百分点;一月期价平选择权波动率升至15.9%,高于最近几个交易日的14.65%.

一个月期/delta值0.25的欧元/美元风险逆转指标(RR)本周从2.95%升至3.4%,偏向欧元卖权.

出于相同的原因,短期英镑/美元选择权波动率也走高.一月期英镑/美元价平选择权波动率回升至逾11.0%,本周在10%中段再度遭逢旺盛需求.

欧元/英镑选择权波动率早盘也稳守在较强水平,一月期欧元/英镑选择权波动率报10.2%,此前在中长期低位9.75%附近需求浮现.

位于0.8600/0.8900的双边碰触失效期权(DNT)依然有效.

欧元/瑞郎选择权波动率因现汇在昨日回跌至1.2300下方而受到支撑.有大量的位于1.2200的选择权今天到期.一月期和一年期欧元/瑞郎选择权波动率分别报11.0%和12.5%.

澳元/美元期权波动率昨天扬升,与其他风险货币一样仍走势强劲,其现汇近期走出整理行情.

一周期/delta值0.25的澳元/美元RR今天报4.0%,偏向澳元卖权.一月期澳元/美元RR为5.2%,一月期价平选择权波动率为18.5%.

美元/日圆选择权波动率没有变动,但日圆兑美元以外货币走坚.(完)