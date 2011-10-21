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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 15:08 BJT

《外汇动态》美元兑瑞郎走势遭破,下一重要支撑料为约0.8755

0656GMT---技术分析师表示,美元兑瑞郎CHF=本周回落,结束始于8月低位附近的上行趋势,部分迹象显示日线图形成头肩顶形态.

下一重要支撑料位于200日移动均线切入位约0.8755瑞郎.(完)

--编译 许娜;审校 吴云凌

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