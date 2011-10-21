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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 15:29 BJT

《外汇动态》欧元/美元隐含波动率在欧盟峰会举行前上升

0715GMT---欧元/美元隐含波动率在两周高位附近交投,市场对围绕本周末欧盟峰会的事件风险感到紧张不安.

一个月期隐含波动率EUR1MO=现报约15.95%,不过仍低于18%左右的今年峰值.

风险逆转指标显示仍有下行风险.一个月期delta值为25的风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报3.35,偏向欧元卖权.(完)

--编译 杜明霞;审校 王丽鑫

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