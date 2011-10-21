〔日本股市〕微幅收低,市场静候欧债危机解决计划的信号(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经指数本周跌0.8%
* 主要支撑位为25日移动均线,阻力位为5日移动均线
* 奥林巴斯续跌,自10月13日以来跌逾50%
* 东京电力交易量超过奥林巴斯
路透东京10月21日电---日本股市日经指数周五在清淡交投中略微收低,周跌幅为0.8%,投资者等待更多关于控制欧元区债务危机计划细节的信号.
法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]
"下周交易焦点将在于欧盟峰会及其结果,在那之前,投资者不太可能有建立新仓位的意愿,"丸三证券投资策略部门主管Takashi Ushio表示.
日经指数.N225跌3.26点或0.04%,至8,675.60点.东证股价指数.TOPX跌0.2%至744.21点,周跌幅为0.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。