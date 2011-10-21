〔日本股市〕微幅收低,市场静候欧债危机解决计划的信号(更新版)

(新增细节)

* 日经指数本周跌0.8%

* 主要支撑位为25日移动均线,阻力位为5日移动均线

* 奥林巴斯续跌,自10月13日以来跌逾50%

* 东京电力交易量超过奥林巴斯

路透东京10月21日电---日本股市日经指数周五在清淡交投中略微收低,周跌幅为0.8%,投资者等待更多关于控制欧元区债务危机计划细节的信号.

法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]

"下周交易焦点将在于欧盟峰会及其结果,在那之前,投资者不太可能有建立新仓位的意愿,"丸三证券投资策略部门主管Takashi Ushio表示.

日经指数.N225跌3.26点或0.04%,至8,675.60点.东证股价指数.TOPX跌0.2%至744.21点,周跌幅为0.6%.