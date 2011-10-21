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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 15:42 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微升,因油价企稳

路透曼谷10月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五小幅收高,因油价企稳.不过交易员称,市场仍因欧债危机的不确定性而受压抑.

TOCOM指标3月期胶<0#JRU:>结算价升0.7日圆,报每公斤282.2日圆(3.6美元).

沪胶主力合约SNRF2下跌730元人民币,收在每吨24,715元人民币(3,870美元).

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