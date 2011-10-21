〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微升,因油价企稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五小幅收高,因油价企稳.不过交易员称,市场仍因欧债危机的不确定性而受压抑.
TOCOM指标3月期胶<0#JRU:>结算价升0.7日圆,报每公斤282.2日圆(3.6美元).
沪胶主力合约SNRF2下跌730元人民币,收在每吨24,715元人民币(3,870美元).
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。