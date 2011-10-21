〔欧洲经济〕新兴欧洲经济体面临维持低通胀的挑战--ECB总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华沙10月21日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢周五称,欧洲中部和东部的新兴经济体面临维持低通胀的挑战.
特里谢称,就业和产品市场僵化,以及有些宏观经济政策立场极度宽松,使维持低通胀变得复杂.
"物价上涨整体上要快于生产力提高,"特里谢在波兰央行组织的一次会议上表示.
"尽管所有国家都将通胀降至温和水平,但巩固低通胀的环境仍然是很多经济体面临的挑战,"他称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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