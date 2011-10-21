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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 16:07 BJT

〔欧洲经济〕新兴欧洲经济体面临维持低通胀的挑战--ECB总裁

路透华沙10月21日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢周五称,欧洲中部和东部的新兴经济体面临维持低通胀的挑战.

特里谢称,就业和产品市场僵化,以及有些宏观经济政策立场极度宽松,使维持低通胀变得复杂.

"物价上涨整体上要快于生产力提高,"特里谢在波兰央行组织的一次会议上表示.

"尽管所有国家都将通胀降至温和水平,但巩固低通胀的环境仍然是很多经济体面临的挑战,"他称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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