〔新债招标〕中国交行仅发行15年期次级债,票面利率5.75%--业内人士

路透北京10月21日电---两位业内人士周五透露,以资产计中国第五大银行--中国交通银行股份有限公司(3328.HK)(601328.SS)今日在银行间债市仅选择发行更长期限次级债,发行了260亿元人民币的15年期固息次级债,票面年利率确定为5.75%,落于之前申购区间的下限.

原定10年期品种未发行.发行品种选择较长期限,延续了六月末次级债发行状况.市场人士表示,该安排主要还是为迎合保险机构等投资者的需求.

北京一保险公司交易员称,"只选择发了10+5的品种.毕竟银行的次级债认购(主体)主要是保险,发长的,适合寿险做长的(负债)匹配."

6月下旬,中资银行密集发行次级债,以满足资本充足率等监管要求.其中,工商银行(601398.SS)等三家银行均最终选择单一品种长期限固息次级债发行,主要为迎合保险机构等投资者的需求.[ID:nCN1129230]

15年期品种在第10年末附发行人赎回权.募集资金将用于充实该行附属资本,提高资本充足率,以增强该行的运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展.

经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债券的评级为AAA级.

该期债发行期限为10月21日至24日,起息日和缴款日均为10月24日.中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中金公司为牵头主承销商,中信证券(6030.HK)(600030.SS)、海通证券(600837.SS)及瑞信方正证券为联系主承销商.

中国银行业正纷纷推出次级债发行计划,以提高资本充足率满足监管要求.此前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别发行了380亿元、500亿元和320亿元次级债.(完)