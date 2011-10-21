《外汇动态》摩根士丹利维持欧元/美元空头仓位

0753GMT---在本周末欧盟峰会召开之前,摩根士丹利维持其欧元/美元EUR=空头仓位,并寻求下周进一步调低停止单(目前在1.3845)以保障获利.

他们也表示,欧元或易受到0800GMT公布的德国10月Ifo企业景气判断指数影响.他们正寻求在反弹中重建英镑/美元和澳元/美元AUD=D4空头仓位.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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