〔中国债市〕人民币利率互换小幅波动,未来短端承压长端僵持可能性大

路透上海10月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周五依旧维持震荡盘整.交易员称,从近日资金市场供求对比变化来看,资金面趋紧可能性在逐渐增加,因此未来IRS短端或承压;长端方面,则需要继续关注欧债危机的进展,以及中国自身政策走向,维持僵持状态的可能性较大.

上海一银行交易员称,短端IRS走势很大程度上取决于资金面,"目前(资金面)有点小紧的趋势,我们是看市场正逆回购的需求对比."

他并表示,在欧洲债务危机形势还未明朗前,市场对IRS长端走势难有方向性判断,走势或以僵持为主.

不过今日银行间资金市场质押式回购利率变化尚不明显,其中隔夜品种小升近6个基点(bp),在3.07%附近.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.5000/3.6150 3.4279/3.5207 3.4314/3.5257 3.4971/3.5957 3.4440/3.7700

周四 3.5057/3.6143 3.4325/3.5208 3.4217/3.5183 3.4900/3.5800 3.4542/3.7367

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变动 -0.0057/ 0.0007 -0.0046/-0.0001 +0.0097/+0.0074 +0.0071/+0.0157 -0.0102/+0.0333

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)