〔中国票据市场〕转贴利率续跌,政策面未有明确放松短期料整理为主

路透上海10月21日电---中国票据市场转贴利率周五维持跌势,中小机构收票积极,长短期限票据均有需求,市场信心有所恢复.但政策面未有明确放松,业内人士预料,转帖利率持续下跌动能不足,短期以整理为主.

交易员表示,政策面未有明确放松信号,大型银行仍然受到信贷监管的严格制约,因此票市无法放量,加之逐利需求推动下,转帖利率难以持续下行.

"(票市)还处在紧缩政策下,...放松也只是个别机构的乐观看法."华南一银行交易员称.

华南另一交易员提及,目前有部分机构收六个月的票主要为配合其发行票据理财产品和信托计划等金融创新项目,据该交易员称,该等金融创新项目符合央行监管要求.

中国银监会要求银信合作理财产品转移至表内,之後并要求,商业银行2011年需按每季度不低于25%的降幅将表外资产转入表内,到年底前完成全部转入.[ID:nCN1561613]此举导致今年银信理财新增规模极小.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.3517/9.6613 11.2336/10.3311 12.3300/11.4980

上日 10.6344/9.8036 11.4275/10.604 12.3300/11.4980

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变动 -28.27/-14.23 -19.39/-27.29 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.4763%,较上日6.5410%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1702/3.0942 3.3058/3.2378

上日 3.1702/3.1002 3.3188/3.2508

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)