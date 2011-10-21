〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

上交所将完善期权合约设计 推动组合和证券保证金等创新
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN2010763]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1097864]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCT0405510]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0478539]
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--整理 白云
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
路透北京2月9日 - 中国国土资源部最新发布试点方案，目标通过改革试点，到2018年年底在相关地区建立符合城乡统一建设用地市场要求，产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全的土地二级市场。
路透伦敦2月9日 - 全球最大铝生产商之一的挪威海德鲁(Norsk Hydro)周四表示，还不清楚中国今年冬季是否会减少铝生产以治理雾霾。该公司预期中国今年铝产量将最多增加9%。