〔汽车产业〕中国对青汽与庞大投资萨博的审批程序仍在进行--消息

路透阿姆斯特丹10月21日电---一熟悉情况的消息人士透露,中国方面情况愈发不确定,但针对青年汽车与庞大对萨博2.45亿欧元股权投资的审批程序仍在推进.

"我不清楚何时能完成,没有确切期限."消息人士表示,但未透露青年汽车与庞大汽贸(601258.SS)是否在重新协商最初的协议条款.

其并补充说,萨博仍处于重组,但围绕该公司的情势"需要尽快得到明晰."(完)