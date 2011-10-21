〔汽车产业〕中国对青汽与庞大投资萨博的审批程序仍在进行--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透阿姆斯特丹10月21日电---一熟悉情况的消息人士透露,中国方面情况愈发不确定,但针对青年汽车与庞大对萨博2.45亿欧元股权投资的审批程序仍在推进.
"我不清楚何时能完成,没有确切期限."消息人士表示,但未透露青年汽车与庞大汽贸(601258.SS)是否在重新协商最初的协议条款.
其并补充说,萨博仍处于重组,但围绕该公司的情势"需要尽快得到明晰."(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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