〔中国债市〕交易所信用债收益率继续大跌,追多风险在增加

路透北京10月21日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周延续大幅下跌走势.市场流动性继续纾缓,加之经济增速和通胀皆下滑,令债市暖意融融,另外政府表明对铁道债的支持,且投资者对政策放松的预期有所增强,均提振了场内做多热情.

不过交易员并表示,近期交易所信用债收益率下跌太快,且部分债券的信用风险还在,而且不能排除短线可能会有资金面的扰动,再做多已有所乏力.

"最近交易所债市涨得太快太猛,无论是一般的公司债,还是城投债,都有点超预期,"华南一券商交易员表示,"经济已经确定会下滑,通胀高点已过去,流动性已经宽松,铁道债获得税惠支持,这些因素都刺激大家买债."

财政部近期公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解近期发行难的局面.[ID:nCN2011697]

该交易员并指出,最近交易所信用债收益率跌幅过大,从技术上看,追涨风险在增大,且经济下滑,此前大家关注的信用风险并未消除.

华东一券商交易员也表示,最近交易所AA以上评级的信用债收益率跌幅较大,但房地产债的收益率目前已有所止跌反弹,考虑到近期跌势过猛,且房地产市场风险也在增大,令投资者顾虑增加.

在债市近期暖势及机构需求强劲下,中国央行公开市场三年央票发行利率逾15个月来首次下降.虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗头的猜想顿起.[ID:nCN1163980]

中国银行间市场周五回购利率CNREPO=CFXS窄幅波动,流动性宽松格局未改,除了跨月的14天期资金略显抢手之外,一天和七天资金供给均充足.[ID:nCN1167182]

剩馀期限约3年的09富力债CN122033=SS最新报99.28元,对应收益率为7.626%,而该债盘中高点曾触及100.20元.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 145.4493 +0.9172 145.4663 144.5705

上证公司债指数.SSEEBI 129.0512 +0.8077 129.0839 128.2443

上证分离债指数.SSEDCBI 129.6229 +1.7851 129.6330 127.6024

上证国债指数.SSEBI 130.2431 +0.1368 130.2832 130.1272

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深证企债指数.SZCBI 123.9960 +0.6070 124.0180 123.3290

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