〔中欧经济〕中国总理称欧盟须采取果断措施防止债务危机进一步蔓延

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月21日电---中国国务院总理温家宝周五下午应约与欧洲理事会主席范龙佩紧急通电话时称,欧盟须采取果断措施防止债务危机进一步蔓延.
新华社援引温家宝并称,希望欧方将政治意愿转化为切实有效的行动,维护欧元和欧洲金融局势的稳定,提振欧洲市场信心.
欧洲理事会主席范龙佩表示,因参加欧盟领导人会议,需要推迟来中国出席原定于下周的中欧领导人会晤.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选