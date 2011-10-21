〔中国债市〕金融债收益率午後收回部分跌幅,连续下挫後谨慎心态渐重

路透上海10月21日电---中国银行间债市周五金融债收益率稍早一度受国开债招标结果激励明显下行,不过午盘後跌幅有所缩减,因短线跌幅较快致买盘迟疑.其他利率产品中,国债和央票等走势相对稳定.

交易员并指出,因近期现券收益率已累积过大跌幅,谨慎心态愈趋浓厚抑制买方热情,回调风险渐增,而下周三年等央票的发行情况则成为短期关注重点.

国开行上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.30%,大幅低于此前4.42%的预测均值,首场认购倍数为2.19倍.此前市场预测区间为4.37%-4.50%.[ID:nCN1167022]

上海一银行交易员认为,预计"债券(收益率)会向上调整 这一波下的太快,...另外,下周三年央票怎麽发很重要."

央行公开市场周四招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降,为15个月来首次下降.一年和三个月期央票发行则持稳.[CN/MMTCN][ID:nCN1164050]

首日上市的三年期央票1101081券<0#CN1101081=CFXS>成交居首,收报99.9962元,对应收益率3.9611%,成交面额218.2亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0780 3.4455

上日 3.0200 3.4671

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7574/3.6844

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2561/3.1891

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.0232/3.9472 (完)

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