〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收升,关注化解欧债危机的欧盟峰会(更新版)

(新增更多报价和背景)

* 人民币兑美元即期小幅收升

* 关注欧盟峰会对欧债危机的解决进展

* 美元避险功能,或抑人民币升势

路透上海10月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五小幅收升,维持在6.38元附近水平.人民币中间价虽然高开,但外围市场的不确定性致机构心怀谨慎,导致汇价主要成交区间明显逊于中间价.

交易员认为,目前市场主要关注欧盟峰会对欧债危机的解决进展.在其未有明确方向前,美元仍是避险的最佳选择,因此美指近期料将保持坚挺,从而令人民币升值承压.虽然中国央行有意促进人民币升值,但受外围市场多重因素制约,人民币单边升值恐难实现.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3840 6.3720 6.3935 6.3628 6.3652 6.3855

"欧债危机仍未解决,NDF和CNH都没有明显改善,国内人民币市场也很难独善其身,"上海一外资银行交易员称.

中国国务院总理温家宝周五下午应约与欧洲理事会主席范龙佩紧急通电话时称,欧盟须采取果断措施防止债务危机进一步蔓延.并希望欧方将政治意愿转化为切实有效的行动,维护欧元和欧洲金融局势的稳定,提振欧洲市场信心.[ID:nCN1167746]

而针对下周汇市波动,交易员表示,近期即期价与中间价关联性减弱,反而客盘扰动,逐利的投机行为对市场产生影响,因此实际操作中,更多的是根据盘中变化作出即时买卖决策.

以下为北京时间16:47,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4140/60 6.3950

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4230/80 6.4200

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水240点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3600元.

东京汇市欧元周五守住在海外市场勉力赢来的涨幅,但走势看似脆弱,因在周末峰会召开前,欧洲领导人对欧债危机看法的分歧仍深.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)