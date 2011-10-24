摇滚歌星邦乔维开慈善餐馆

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月20日电---摇滚歌星乔恩・邦乔维（Jon Bon Jovi）涉足餐饮业开了一家餐馆，餐馆菜单没有价格，仅建议用餐者捐献能抵餐费的款项。

这家餐馆名为心灵厨房（Soul Kitchen），周三在新泽西州雷德班克市（Red Bank）开张，用餐者可选择支付象征性的一点费用，或做义工来抵餐费。

出生在新泽西的乔维发表声明称，“目前美国有五分之一的家庭生活在贫困线或以下，有六分之一的美国人吃饭有困难，我们这家餐馆因此应用而生。”

他说，“这是一家立足社区、由社区修建，经营并为社区服务的餐馆。”

邦乔维心灵基金会（Jon Bon Jovi Soul Foundation）在其网站称，心灵厨房向愿意在餐厅或其它地方组织做义工的人提供用餐服务。（完）