〔标题新闻〕9月全球粗钢产出较上年同期增长9.7%,达到约1.24亿吨--国际钢铁协会

上交所将完善期权合约设计 推动组合和证券保证金等创新
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
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路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
路透北京2月9日 - 中国国土资源部最新发布试点方案，目标通过改革试点，到2018年年底在相关地区建立符合城乡统一建设用地市场要求，产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全的土地二级市场。
路透伦敦2月9日 - 全球最大铝生产商之一的挪威海德鲁(Norsk Hydro)周四表示，还不清楚中国今年冬季是否会减少铝生产以治理雾霾。该公司预期中国今年铝产量将最多增加9%。