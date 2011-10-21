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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 17:17 BJT

〔新债招标〕兖矿集团20亿元一年定存基准浮息三年中票基本利差2.20%--路透数据

路透北京10月21日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国兖矿集团有限公司周四在银行间市场簿记建档

发行的20亿元人民币浮息(一年定存基准)三年期中期票据,基本利差确定为2.20%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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兖矿集团 30 20 3 基本利差2.20% 建设银行 AAA 10/21 10/24

(浮息,一年定存基准) 民生银行

=============================================================================================(完)

兖矿集团是上市公司兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)的母公司.

--整理 钟华; 审校 曾祥进

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