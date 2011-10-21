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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 17:19 BJT

〔韩国汇市〕韩元在欧盟峰会前持稳,韩债受财长讲话影响而下滑

路透首尔10月21日电---韩元兑美元KRW=周五收盘几无变动,微幅下滑,因投资者等待周末欧洲领导人峰会拿出解决债务危机的措施,盘中韩元走势谨慎,限于区间波动.

韩元兑美元KRW=KFTC在当地市场收报1,147.4,周四收盘报1,145.0.

韩元盘中触及1,153.2的日高,因投资者在欧洲峰会前保持谨慎.

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