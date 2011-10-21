〔韩国汇市〕韩元在欧盟峰会前持稳,韩债受财长讲话影响而下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月21日电---韩元兑美元KRW=周五收盘几无变动,微幅下滑,因投资者等待周末欧洲领导人峰会拿出解决债务危机的措施,盘中韩元走势谨慎,限于区间波动.
韩元兑美元KRW=KFTC在当地市场收报1,147.4,周四收盘报1,145.0.
韩元盘中触及1,153.2的日高,因投资者在欧洲峰会前保持谨慎.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。