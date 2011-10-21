〔中国煤炭〕今年煤炭净进口料达1.5亿吨,今冬明春供需平衡--煤炭协会(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透北京10月21日电---中国煤炭工业协会表示,中国今年煤炭净进口预计达到1.5亿吨左右,今冬明春全国煤炭市场料将维持供需基本平衡,结构性过剩和区域阶段性偏紧的态势.
新华社周五援引该协会并称,目前全国煤炭库存保持正常水平.9月末全社会煤炭库存2.25亿吨.截止到10月16日,重点发电 企业存煤可用19天.
报导援引中煤协经济运行部主任王战军称,从煤炭需求看,中国经济将继续保持平稳较快增长,煤炭需求仍将适度增加.但受国内外宏观经济不确定、不稳定因素增加的影响,煤炭需求增速或将放缓.
中煤协并表示,今年以来市场煤价曾出现两次波动,自9月份後出现上升趋势.从煤炭流通的各环节来看,主要煤炭生产区、中转地及消费地市场煤价均有不同程度上涨,但仍属于小幅波动.
去年中国全年进口煤炭达到创纪录的1.65亿吨,同比增长31%,进口量并自今年3月份起呈逐月回升态势.
国家电监会稍早预计,今冬明春全国用电形势紧张,最大电力缺口约2,600万千瓦,其中既缺煤又缺水的南方和华中地区用电形势最为严峻.[ID:nCN1166466](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。