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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 18:19 BJT

〔欧洲政经〕德国总理需取得国会授权,故峰会分为两阶段--总理发言人

路透柏林10月21日电---德国总理梅克尔的发言人Steffen Seibert周五称:

* 峰会将分为周日和周三两个阶段,周三将有决定出炉

* 峰会分两阶段举行的原因是,尚未就细节达成足够多的一致

* 在德国看来,通过欧洲央行对EFSF进行杠杆使用是不可能的

* 三方小组有关希腊债务可持续性的报告尚未发布

* 政府确信周三的峰会将会做出决定

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