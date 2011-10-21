〔欧洲政经〕德国总理需取得国会授权,故峰会分为两阶段--总理发言人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林10月21日电---德国总理梅克尔的发言人Steffen Seibert周五称:
* 峰会将分为周日和周三两个阶段,周三将有决定出炉
* 峰会分两阶段举行的原因是,尚未就细节达成足够多的一致
* 在德国看来,通过欧洲央行对EFSF进行杠杆使用是不可能的
* 三方小组有关希腊债务可持续性的报告尚未发布
* 政府确信周三的峰会将会做出决定
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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