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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 17:52 BJT

《外汇动态》欧元小幅上涨,此前惠誉称无计划下调法国评等

0839GMT---欧元兑美元EUR=小升至1.3785美元,仅略高于平盘,此前惠誉称没有下调法国债信评级的计划.

欧元高于200小时移动均线位置约1.3757美元,但仍低于盘中高位1.3809美元,可能遭遇据传在1.3800美元下方的卖单.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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