《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为路透中文新闻为您整理的10月17日-10月21日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周基本在6.37元-6.38元区间附近盘整.虽然中国央行继续通过
相对强劲的中间价,显示其维持升值意图,但外围市场方向不明,致中间价对即期汇价带动乏力.
市场将继续关注欧债危机解决进展.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--在债市近期暖势及机构需求强劲下,中国央行公开市场三年央票发行利率逾15个月来首次
下降.虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗
头的猜想顿起.
不过业内人士指出,从三个月央票持稳,以及三年央票利率微小降幅来看,央行虽放松利率
管制,但借需求顺势而为的意图更加明显,货币政策何时及如何放宽还有待观察.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市当周在依旧宽松的资金面支撑下继续回暖,利率和信用产品收益率均大幅下行.
不过这种快跌之势亦令市场谨慎心态愈趋浓厚,回调风险渐增.下一期三年等央票的发行情况
成为短期关注重点.[CN/CN]
--票据转贴利率当周继续下行,由于季度初面临的信贷考核压力较小,不少银行的票据业务都
有一定的规模,而市场逐渐回暖以及目前票源有限,进一步带动机构收票热情升温;预计短期
内转贴利率仍有向下空间,但如果货币政策近期没有实质性松动,续跌动力恐将减弱.[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC当周累计收挫4.7%後抹去上周涨幅,并再创近31个月收盘新低.期间公布的
三季度数据显示中国经济增长仍在减速,而欧美增长动力疲软亦未给投资者带来信心.前期抗
跌的煤炭等板块已开始补跌,短期内振荡筑底的格局或仍将延续.[.SSCN]
期市:
--沪铜价格当周重挫至逾15个月低位,因市场愈发担忧,欧元区和美国经济放缓或损及工业金
属需求.即便中国的经济依然保持较快增长,但也显示出放缓的迹象.沪铜主要合约SCFc3周
五收报51,670元,全周大跌4,340元.[MET/LCN]
黄金:
--国内黄金价格当周小幅回调,继续受欧元区债务救助行动缺乏进展的忧虑拖累.国内主要现
货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报336.60元,全周跌约8.82元;期金主要合约SHAUZ1收
报335.25元,跌10.84元.(完)
--整理 边竞/周晓峰/刘昕/李宏薇; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。