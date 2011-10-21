《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月17日-10月21日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周基本在6.37元-6.38元区间附近盘整.虽然中国央行继续通过

相对强劲的中间价,显示其维持升值意图,但外围市场方向不明,致中间价对即期汇价带动乏力.

市场将继续关注欧债危机解决进展.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--在债市近期暖势及机构需求强劲下,中国央行公开市场三年央票发行利率逾15个月来首次

下降.虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗

头的猜想顿起.

不过业内人士指出,从三个月央票持稳,以及三年央票利率微小降幅来看,央行虽放松利率

管制,但借需求顺势而为的意图更加明显,货币政策何时及如何放宽还有待观察.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市当周在依旧宽松的资金面支撑下继续回暖,利率和信用产品收益率均大幅下行.

不过这种快跌之势亦令市场谨慎心态愈趋浓厚,回调风险渐增.下一期三年等央票的发行情况

成为短期关注重点.[CN/CN]

--票据转贴利率当周继续下行,由于季度初面临的信贷考核压力较小,不少银行的票据业务都

有一定的规模,而市场逐渐回暖以及目前票源有限,进一步带动机构收票热情升温;预计短期

内转贴利率仍有向下空间,但如果货币政策近期没有实质性松动,续跌动力恐将减弱.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周累计收挫4.7%後抹去上周涨幅,并再创近31个月收盘新低.期间公布的

三季度数据显示中国经济增长仍在减速,而欧美增长动力疲软亦未给投资者带来信心.前期抗

跌的煤炭等板块已开始补跌,短期内振荡筑底的格局或仍将延续.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周重挫至逾15个月低位,因市场愈发担忧,欧元区和美国经济放缓或损及工业金

属需求.即便中国的经济依然保持较快增长,但也显示出放缓的迹象.沪铜主要合约SCFc3周

五收报51,670元,全周大跌4,340元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周小幅回调,继续受欧元区债务救助行动缺乏进展的忧虑拖累.国内主要现

货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报336.60元,全周跌约8.82元;期金主要合约SHAUZ1收

报335.25元,跌10.84元.(完)