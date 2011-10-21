〔中港股市〕恒指小涨但录得三周来首个周跌幅,沪综指本周下滑4.7%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指微涨0.2%,但录得三周来首次周线下跌
* 沪综指下挫0.6%,本周跌4.7%
* 材料类股领跌,为香港市场头号做空板块
路透香港10月21日电---香港股市周五小幅收高,但本周为三周来首次下跌.日成交额跌至八个半月来最低,显示投资人审慎观望,看欧盟周末峰会在解决债务危机上有无进展.
大宗商品相关个股表现疲弱,对恒生指数.HSI构成部分拖累.自周二以来,这些个股从10月4日低点至周一所录得的16%涨幅已回吐三分之一.
对中国成长放缓特别敏感的股票,本周不是大涨就是大跌.长线投资者多数作壁上观.
"(市场)迅速地变成了某类赌场.本周基本面较上周没有太大变化,但更多人选择了观望.我们看到投机活动大大增加."国泰君安证券驻香港首席投资策略师Larry Jiang称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。