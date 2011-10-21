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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 18:16 BJT

〔中港股市〕恒指小涨但录得三周来首个周跌幅,沪综指本周下滑4.7%

* 恒指微涨0.2%,但录得三周来首次周线下跌

* 沪综指下挫0.6%,本周跌4.7%

* 材料类股领跌,为香港市场头号做空板块

路透香港10月21日电---香港股市周五小幅收高,但本周为三周来首次下跌.日成交额跌至八个半月来最低,显示投资人审慎观望,看欧盟周末峰会在解决债务危机上有无进展.

大宗商品相关个股表现疲弱,对恒生指数.HSI构成部分拖累.自周二以来,这些个股从10月4日低点至周一所录得的16%涨幅已回吐三分之一.

对中国成长放缓特别敏感的股票,本周不是大涨就是大跌.长线投资者多数作壁上观.

"(市场)迅速地变成了某类赌场.本周基本面较上周没有太大变化,但更多人选择了观望.我们看到投机活动大大增加."国泰君安证券驻香港首席投资策略师Larry Jiang称.

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