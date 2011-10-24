〔中国数据〕10月汇丰制造业PMI初值重登荣枯分水岭上方,受产出指数带动

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 10月制造业PMI初值回升至51.1
* 为四个月来首次站上荣枯分水岭线50
* 产出指数升至六个月高点,投入价格大幅回落
路透北京10月24日电---汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动.
Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--10月汇丰中国制造业PMI初值为51.1,高于上月终值49.9,为四个月来首次站上荣枯分水岭线50上方.
"10月制造业PMI初值重返扩张区间,归功于新增订单和产出指数回升,这令四季度制造业活动平稳拉开序幕."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示.
他并指出,PMI中的通胀分项指标确认了产出价格增长平稳,且投入价格通胀放缓,"且所有这些数据均证明了我们有关中国不存在硬着陆风险的观点".
在PMI预览数据中,产出指数升至六个月高点,新增订单指数亦大幅回升.同时,投入价格指数则大幅回落至54.3,脱离上月的四个月新高,显示後期通胀压力或将进一步得以缓解.
中国9月规模以上工业增加值同比增长13.8%,高于预估,显示经济内生动力依然强劲,正平稳迈向"软着陆".同期居民消费价格指数(CPI)同比涨幅6.1%,创四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.
是次PMI预览数据样本采集自10月12-20日之间.10月PMI终值则定于11月1日发布.
PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.
由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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