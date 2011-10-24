版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 10:39 BJT

〔新债招标〕中国五年期地方债中标利率3.70%--业内人士

路透上海10月24日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的179亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率3.70%,投标倍数为1.83倍.

今年以来,财政部此前已代理发行了总额1,592亿元的地方政府债,期限含三年和五年.最近一次的五年期品种招标是在8月29日,当期发行量为240亿元,中标利率4.30%.

今日招标的为今年第八期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.10月25日开始发行并计息,10月27日发行结束,10月31日起上市交易.

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐