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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 18:27 BJT

〔亚洲橡胶〕10月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 275.8 4 275.8 194

11月 275.7 35 N.a. 8

12月 278.0 43 279.3 11

1月 279.5 77 N.a. 7

2月 280.9 382 282.4 76

3月 282.2 8995 284.1 763

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦; 审校 白云

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