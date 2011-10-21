〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅走高,受欧债危机化解预期推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡10月21日电---马来西亚棕榈油期货周五小涨,投资者等待周末召开的欧元区领导人会议,寻找欧债危机解决的迹象.这场危机若无法控制,恐将全球拖入衰退.
棕榈油期货料将录得10月来最小的周涨幅,本周来价格呈现剧烈波动,因有关欧洲政府达成债务危机协议的消息互相冲突.
法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人本周末将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。