〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅走高,受欧债危机化解预期推动

路透吉隆坡10月21日电---马来西亚棕榈油期货周五小涨,投资者等待周末召开的欧元区领导人会议,寻找欧债危机解决的迹象.这场危机若无法控制,恐将全球拖入衰退.

棕榈油期货料将录得10月来最小的周涨幅,本周来价格呈现剧烈波动,因有关欧洲政府达成债务危机协议的消息互相冲突.

法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人本周末将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]