〔美股业绩〕通用电气获利达到华尔街预期,预计2012年业绩明显增长(更新版)

路透10月21日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)公布第三季获利增长18%,符合华尔街预期,因能源、航空,医疗和交通运输这些重要部门营收全面增长.

尽管其首席执行官伊梅尔特此前称"全球经济动荡.",这家美国最大的企业集团仍预计明年营业每股盈馀(EPS)将以两位数的百分比增长.

投资者称这一2012年预估令人振奋,且注意到通用电气的工业订单--衡量未来营收的重要指标,在当季增长16%.