〔美股业绩〕通用电气获利达到华尔街预期,预计2012年业绩明显增长(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 第三季EPS为0.31美元,达到华尔街预期
* 营收几无变化,高于分析师预期
* 预计2012年营业EPS两位数百分比增长
路透10月21日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)公布第三季获利增长18%,符合华尔街预期,因能源、航空,医疗和交通运输这些重要部门营收全面增长.
尽管其首席执行官伊梅尔特此前称"全球经济动荡.",这家美国最大的企业集团仍预计明年营业每股盈馀(EPS)将以两位数的百分比增长.
投资者称这一2012年预估令人振奋,且注意到通用电气的工业订单--衡量未来营收的重要指标,在当季增长16%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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