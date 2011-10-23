中欧峰会将延期--欧盟官员

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔10月21日电---欧盟官员周五称，原定在下周二举行的欧盟与中国领导人峰会将延期。此次峰会将就中欧贸易关系、欧元区危机和11月举行的20国集团（G20）会议等事项进行磋商。
欧盟官员未透露会议延期的原因，只是说欧元区领导人下周三可能在布鲁塞尔召开会议，商讨应对金融危机。
按照原定计划，中国和欧盟领导人将于10月25日在天津举行峰会，出席会议的将包括中国国务院总理温家宝、欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）和欧洲理事会主席范龙佩（Herman Van Rompuy）等。
中欧领导人举行峰会意味会磋商应对金融危机。11月初召开的G20会议以及可能发起的中欧投资条约谈判，都将促进和保护双边投资贸易。
中国是欧元资产的主要购买国。分析师估算，欧元资产约占中国3.2万亿美元外汇储备的四分之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
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