中欧峰会将延期--欧盟官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔10月21日电---欧盟官员周五称，原定在下周二举行的欧盟与中国领导人峰会将延期。此次峰会将就中欧贸易关系、欧元区危机和11月举行的20国集团（G20）会议等事项进行磋商。

欧盟官员未透露会议延期的原因，只是说欧元区领导人下周三可能在布鲁塞尔召开会议，商讨应对金融危机。

按照原定计划，中国和欧盟领导人将于10月25日在天津举行峰会，出席会议的将包括中国国务院总理温家宝、欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）和欧洲理事会主席范龙佩（Herman Van Rompuy）等。

中欧领导人举行峰会意味会磋商应对金融危机。11月初召开的G20会议以及可能发起的中欧投资条约谈判，都将促进和保护双边投资贸易。

中国是欧元资产的主要购买国。分析师估算，欧元资产约占中国3.2万亿美元外汇储备的四分之一。（完）