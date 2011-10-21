〔东南亚股市〕乐观财报推升新加坡和泰国股市,其他股市多持平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月21日电---新加坡和泰国股市周五小幅上涨,因优于预期的财报吸引投资者买入大盘股,不过东南亚其他股市回吐盘初涨幅,因周日欧洲峰会前资金向该区域的流入放缓.
盘中波动较多,市场窄幅波动,反应出对欧债危机的担忧.
"若本周末达成一些一致,投资者几乎都不想措手不及,"瑞士宝盛集团驻新加坡研究主管Mark Matthews称.
"即便(欧洲峰会)让人失望,11月3-4日G20(20国集团)会议仍有机会取得进展."
新加坡海峡时报指数.FTSTI和泰国SET指数.SETI上涨近1%,新加坡Keppel Corp Ltd (KPLM.SI)上涨1.9%,泰国盘谷银行(BBL.BK)大涨4.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。