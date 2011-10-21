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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 19:04 BJT

〔东南亚股市〕乐观财报推升新加坡和泰国股市,其他股市多持平

路透曼谷10月21日电---新加坡和泰国股市周五小幅上涨,因优于预期的财报吸引投资者买入大盘股,不过东南亚其他股市回吐盘初涨幅,因周日欧洲峰会前资金向该区域的流入放缓.

盘中波动较多,市场窄幅波动,反应出对欧债危机的担忧.

"若本周末达成一些一致,投资者几乎都不想措手不及,"瑞士宝盛集团驻新加坡研究主管Mark Matthews称.

"即便(欧洲峰会)让人失望,11月3-4日G20(20国集团)会议仍有机会取得进展."

新加坡海峡时报指数.FTSTI和泰国SET指数.SETI上涨近1%,新加坡Keppel Corp Ltd (KPLM.SI)上涨1.9%,泰国盘谷银行(BBL.BK)大涨4.5%.

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