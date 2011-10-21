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债券 | 2011年 10月 21日 星期五 20:02 BJT

〔伦敦美债〕收益率小幅上涨,市场对于欧债解决计划延迟感到谨慎

路透伦敦10月21日电---美债收益率(殖利率)周五小幅上涨,市场关注欧洲领导人未来几天的峰会能否提出可信举措,缓解欧元区债务危机.

欧盟周日峰会原料提出全面计划,应对该区域已持续两年的债务问题,不过因法国与德国在如何才能最好地增强欧元区救援基金火力一事上存在分歧.法国和德国称,或最晚周三宣布全面计划.

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