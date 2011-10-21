(重发)〔美股业绩〕通用电气获利达到华尔街预期,预计2012年业绩明显增长(更新版)

(新增细节)

* 第三季EPS为0.31美元,达到华尔街预期

* 营收几无变化,高于分析师预期

* 预计2012年营业EPS两位数百分比增长

路透10月21日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)公布第三季获利增长18%,符合华尔街预期,因能源、航空,医疗和交通运输这些重要部门营收全面增长.

尽管其首席执行官伊梅尔特此前称"全球经济动荡.",这家美国最大的企业集团仍预计明年营业每股盈馀(EPS)将以两位数的百分比增长.

投资者称这一2012年预估令人振奋,且注意到通用电气的工业订单--衡量未来营收的重要指标,在当季增长16%.

"表面而言财报看似喜人.没有什麽非常出色.2012年获利呈两位数字增长的前景的确乐观,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche称.

投资者面临的最大忧虑是,欧债危机对通用明年的业绩或将带来何种影响.

"潜在忧虑将与欧洲及其可能带来的影响有关,包括其对全球经济整体增长的影响,"Huntington Private Financial Group副总裁兼投资组合高级经理Perry Adams称.

他补充道,"不确定性上升.消费者信心下降,企业信心下滑,这很可能对全球经济增长带来一些影响,对通用而言,可能影响工业利润率."

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通用公布的第三季普通股获利为23.4亿美元,或每股盈馀0.22美元.上年同期获利19.8亿美元,EPS为0.18美元.

该业绩包含该公司以每股0.08美元从巴菲特伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)手中回购的优先股.

购回巴菲特所持股份,将令通用电气未来几年年度EPS增加0.03美元.

扣除一次性项目,公司每股获利为0.31美元,符合汤森路透I/B/E/S分析师的平均预估.

营收基本未变,为353.7亿美元,高于分析师预期的349.4亿美元.

通用股价盘前上涨0.05美元,至16.70美元.

公司一直倚靠海外的大量业务,尤其是在中国、俄罗斯和中东,来抵消美国国内和欧洲的需求迟缓.

投资者对于正在发酵的欧洲债务危机,可能再次撼动全球金融系统愈发感到不安.不过数家大型工业企业的第三季业绩优于市场预期.

本周稍早,联合技术(UTX.N)表示预计明年获利增加约10%,尽管经济环境更加艰难.

通用股价今年以来下跌约9%,道琼工业指数.DJI跌幅不足1%.(完)