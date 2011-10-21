〔美股业绩〕霍尼韦尔第三季获利上涨45%,上调全年财测

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月21日电---美国多元化制造企业--霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)公布的第三季获利上涨45%,因其商业航空业务强劲.该公司上调了全年财测.
霍尼韦尔第三季归属于普通股的净利为8.62亿美元,或每股盈馀(EPS)1.10美元.上年同期净利为5.98亿美元,或EPS为0.76美元.
该公司营收上升14%至93亿美元.
霍尼韦尔表示,目前预计2011年营收介于365-367亿美元,较2010年高约13%,并预计EPS介于4.00-4.05美元.
该公司称,其将2011年展望上调,因预计自身成长乐观.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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