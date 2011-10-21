〔美股业绩〕霍尼韦尔第三季获利上涨45%,上调全年财测

路透10月21日电---美国多元化制造企业--霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)公布的第三季获利上涨45%,因其商业航空业务强劲.该公司上调了全年财测.

霍尼韦尔第三季归属于普通股的净利为8.62亿美元,或每股盈馀(EPS)1.10美元.上年同期净利为5.98亿美元,或EPS为0.76美元.

该公司营收上升14%至93亿美元.

霍尼韦尔表示,目前预计2011年营收介于365-367亿美元,较2010年高约13%,并预计EPS介于4.00-4.05美元.

该公司称,其将2011年展望上调,因预计自身成长乐观.(完)