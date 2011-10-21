更正:〔美股业绩〕麦当劳第三季获利超预期,股价盘前上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因译文有误,标题应为"第三季"获利超预期,非"第一季".)
路透10月21日电---全球最大的快餐连锁店--麦当劳(MCD.N)公布的第三季业绩胜过预期,受助于美国的新菜单项和欧洲的分层定价菜单项.
麦当劳第三季净利升至15.1亿美元,每股盈馀(EPS)1.45美元.上年同期净利为13.9亿美元,EPS为1.29美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计麦当劳EPS为1.43美元.
麦当劳股价盘前上涨1.5%.(完)
--编译 杜明霞;审校 王丽鑫
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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