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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 20:37 BJT

更正:〔美股业绩〕麦当劳第三季获利超预期,股价盘前上涨

(更正:因译文有误,标题应为"第三季"获利超预期,非"第一季".)

路透10月21日电---全球最大的快餐连锁店--麦当劳(MCD.N)公布的第三季业绩胜过预期,受助于美国的新菜单项和欧洲的分层定价菜单项.

麦当劳第三季净利升至15.1亿美元,每股盈馀(EPS)1.45美元.上年同期净利为13.9亿美元,EPS为1.29美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计麦当劳EPS为1.43美元.

麦当劳股价盘前上涨1.5%.(完)

--编译 杜明霞;审校 王丽鑫

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