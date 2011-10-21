〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至15个月低位

路透新加坡10月21日电---亚洲石脑油裂解价差周五跌至15个月最低,因石化利润率和需求疲弱打压轻质油品人气.

亚洲石化产品需求处于季节性低位,不过市场仍长期看涨,2012年石脑油供应的谈判价差高于一年前水准.

11和12月石脑油互换每吨分别上升7.50美元和8美元,至每吨884.50美元和883.50美元.

日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格持平于每吨885.00美元,尽管原油价格上升.

12月上半月和1月上半月和互换逆价差未变,仍为每吨2.00美元.

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌10.35美元,至每吨62.85美元,为2010年7月21日触及61.32美元以来的最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上升1.50美元至每桶23.99美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.12美元至每桶10.38美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 885.00 885.00 0.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.01 96.01 0.00

11月石脑油互换NAF-1M-S 0.00 50.05 -50.05

12月石脑油互换NAF-2M-S 0.00 47.90 -47.90

97号现货汽油GL97-SIN 125.35 118.50 6.85

95号现货汽油GL95-SIN 121.30 119.80 1.50

92号现货汽油GL92-SIN 120.00 123.85 -3.85 (完)