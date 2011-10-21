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公司新闻(中文) | 2011年 10月 21日 星期五 20:46 BJT

〔标题新闻〕麦当劳9月全球同店销售增长6.6%,美国同店销售增长5.0%,欧洲增长6.9%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB4408]

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