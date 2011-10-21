〔国际油市〕亚洲燃料油市场走强,跨月价差上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月21日电---亚洲燃料油市场周五走强,最近三个月的跨月价差单日每吨上升逾0.5美元,而裂解价差收窄接近每桶4.00美元,尽管指标原油走高.
偏多人气蔓延,11月/12月合约自本周初转为即期合约後首度升破每吨9.00美元,不过交易量持续低于10万吨.
12月/1月、1月/2月和2月/3月价差均交投在较高水准.各合约交易量均不到5万吨.
180-cst和380-cst现货价差亦微升.在交易窗口期间,380-cst船货较新加坡现货报价每吨升水12.00美元.
一位船舶燃料交易商称,"每吨升水12.00美元的水准很高.这样的话,船舶燃料升水将不会很快下滑."
"两日前,船舶燃料11月定期交易每吨升水在15.00-16.00美元左右.照这样来看,我们可能不得不预计,定期交易升水将接近20.00美元."
11月裂解价差收窄0.11美元,每桶较迪拜原油贴水4.04美元.12月裂解价差走强0.6美元,报每桶较迪拜原油贴水4.59美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 669.00 669.50 669.25 661.50 7.75 1.17
现货380CST燃料油 FO380-SIN 662.00 662.30 662.15 654.50 7.65 1.17
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.00 676.00 675.00 670.00 5.00 0.75
380CST船用燃料油升水 12.00 13.70 12.85 15.50 -2.65
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 11.30 11.70 11.50 11.30 0.20 1.76
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 11.30 11.60 11.45 11.20 0.25 2.23
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。