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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 20:58 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场走强,跨月价差上涨

路透新加坡10月21日电---亚洲燃料油市场周五走强,最近三个月的跨月价差单日每吨上升逾0.5美元,而裂解价差收窄接近每桶4.00美元,尽管指标原油走高.

偏多人气蔓延,11月/12月合约自本周初转为即期合约後首度升破每吨9.00美元,不过交易量持续低于10万吨.

12月/1月、1月/2月和2月/3月价差均交投在较高水准.各合约交易量均不到5万吨.

180-cst和380-cst现货价差亦微升.在交易窗口期间,380-cst船货较新加坡现货报价每吨升水12.00美元.

一位船舶燃料交易商称,"每吨升水12.00美元的水准很高.这样的话,船舶燃料升水将不会很快下滑."

"两日前,船舶燃料11月定期交易每吨升水在15.00-16.00美元左右.照这样来看,我们可能不得不预计,定期交易升水将接近20.00美元."

11月裂解价差收窄0.11美元,每桶较迪拜原油贴水4.04美元.12月裂解价差走强0.6美元,报每桶较迪拜原油贴水4.59美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 669.00 669.50 669.25 661.50 7.75 1.17

现货380CST燃料油 FO380-SIN 662.00 662.30 662.15 654.50 7.65 1.17

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.00 676.00 675.00 670.00 5.00 0.75

380CST船用燃料油升水 12.00 13.70 12.85 15.50 -2.65

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 11.30 11.70 11.50 11.30 0.20 1.76

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 11.30 11.60 11.45 11.20 0.25 2.23

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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