〔国际油市〕亚洲柴油11月裂解价差上涨,受冬季需求提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月21日电---周五亚洲近月柴油价格连续第二日上涨,因冬季取暖需求增长,引发供应紧缩担忧,给予价格部分支撑.
路透数据显示,至周五亚洲收盘,含硫0.5%的指标柴油11/12月互换价差,上涨0.09美元至每桶0.84美元.周四,该价差大涨0.30美元,至每桶0.75美元.
11月柴油裂解价差小涨0.08美元,至每桶较迪拜原油升水17.55美元.关于艾克森美孚(Exxon Mobil)新加坡一炼厂设施群遭遇电力问题引发的紧张情绪,提振柴油市场.
一消息人士对路透称,该公司日产30.9万桶的炼厂发生是次事故,但何时发生以及什麽部门受影响仍不清楚.不过该问题不大,将很快得到处理.
"我听说他们已经延迟一些船货,但运营明日可能回归正常."一炼厂消息人士称,"这一情况值得关注,当前我们进入柴油和取暖油需求季."
两位交易消息人士称,埃克森美孚至少延迟一艘柴油船货,不过不知道延迟是否与此次事故有关.
11月航煤裂解价差上涨0.05美元,至每桶20.19美元.
现货市场达成一笔柴油和一笔航煤交易.
壳牌向BP售出11月5-9日装运的10万桶航煤,价格为每桶较11月3-10日新加坡平均报价高出0.20美元.
兴隆从壳牌买入15万桶含硫0.5%的柴油,11月9-13日装运,价格为每桶升水0.50美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.35 125.75 125.55 124.33 1.22 0.98
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.04 123.44 123.24 122.27 0.97 0.79
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.89 124.29 124.09 123.07 1.02 0.83
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.79 125.19 124.99 123.97 1.02 0.82
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.67 121.53 1.14 0.94
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.83 120.78 1.05 0.87 (完)
--编译 田建华;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。