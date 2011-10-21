〔国际油市〕亚洲柴油11月裂解价差上涨,受冬季需求提振

路透新加坡10月21日电---周五亚洲近月柴油价格连续第二日上涨,因冬季取暖需求增长,引发供应紧缩担忧,给予价格部分支撑.

路透数据显示,至周五亚洲收盘,含硫0.5%的指标柴油11/12月互换价差,上涨0.09美元至每桶0.84美元.周四,该价差大涨0.30美元,至每桶0.75美元.

11月柴油裂解价差小涨0.08美元,至每桶较迪拜原油升水17.55美元.关于艾克森美孚(Exxon Mobil)新加坡一炼厂设施群遭遇电力问题引发的紧张情绪,提振柴油市场.

一消息人士对路透称,该公司日产30.9万桶的炼厂发生是次事故,但何时发生以及什麽部门受影响仍不清楚.不过该问题不大,将很快得到处理.

"我听说他们已经延迟一些船货,但运营明日可能回归正常."一炼厂消息人士称,"这一情况值得关注,当前我们进入柴油和取暖油需求季."

两位交易消息人士称,埃克森美孚至少延迟一艘柴油船货,不过不知道延迟是否与此次事故有关.

11月航煤裂解价差上涨0.05美元,至每桶20.19美元.

现货市场达成一笔柴油和一笔航煤交易.

壳牌向BP售出11月5-9日装运的10万桶航煤,价格为每桶较11月3-10日新加坡平均报价高出0.20美元.

兴隆从壳牌买入15万桶含硫0.5%的柴油,11月9-13日装运,价格为每桶升水0.50美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.35 125.75 125.55 124.33 1.22 0.98

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.04 123.44 123.24 122.27 0.97 0.79

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.89 124.29 124.09 123.07 1.02 0.83

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.79 125.19 124.99 123.97 1.02 0.82

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.67 121.53 1.14 0.94

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.83 120.78 1.05 0.87 (完)