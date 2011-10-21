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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 22:46 BJT

〔美国经济〕10月14日当周领先指标小升,增长年率挫至逾一年最低--ECRI

路透纽约10月21日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小幅上扬,成长年率降至逾一年来最低.

ECRI表示,美国10月14日止当周领先指标(WLI)小幅攀升至120.4,之前一周修正後为120.0,前值为120.2.

该指标增长年率下跌至负10.1%,为去年7月底以来最低水平,之前一周为负9.7%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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