〔欧洲股市〕大幅收升,因寄望欧盟峰会将公布大规模债务危机解决计划

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数劲扬2.5%,本周收涨0.3%

* 成交清淡暗示买家并确信

* 法国CAC 40指数本周表现稍逊,因对法国保住AAA评等的能力存疑

路透伦敦10月21日电---欧洲股市周五大幅收涨,结束市况波动的一周收升,因投资者押注抑制希腊债务危机扩大的举措很快将在欧盟峰会上出台.

周期性股和金融股领涨,矿商XstrataXTA.L急升6.2%,法国巴黎银行(BNPP.PA)扬升5.6%.

"人们担心在峰会前押错注,目前市场受传言推动,显然不仅仅由看多人士控制,存在下周出现会後後遗症的风险,"Kepler Capital Markets的Patrice Perois说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲扬2.5%,报978.13点,录得两周来单日最大升幅,但成交相对清淡,暗示买家并不确信.

该指数本周小升0.2%,延展之前三周的升幅.

英国富时100指数.FTSE收升1.93%,至5,488.65点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬3.55%,至5,970.96点,法国CAC-40指数.FCHI收高2.83%,至3,171.34点.

本周,法国CAC-40指数收跌1.5%,表现不及其他欧洲指标指数,受累于对该国能否保住其AAA;评等能力的担忧不断升级.

标准普尔称,如果欧洲滑入衰退,可能调降法国和其他四国的评等.这是继穆迪周一警告将调降法国评等展望至负面後第二家发布类似警告的评级机构.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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